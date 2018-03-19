Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 марта 2018 года

12:19 | 20.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 19.03.2018 до 08:00 20.03.2018 в области зарегистрировано 140 преступлений.



За дежурные сутки раскрыто 107 противоправных деяний. Из них 1 убийство, 9 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбоя, 2 грабежа, 34 кражи, из них 3 квартирных, 5 угонов, 5 фактов мошенничества, 16 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 9 сбытов.



За минувшие дежурные сутки произошло 6 ДТП, в которых погибли 2 человека и 7 пострадали, из них 1 ребенок.



За прошедшие сутки на территории состоялось 8 мероприятий, в которых приняли участие 830 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 126 сотрудников органов внутренних дел, 4 работника частных охранных предприятий, 2 члена ДНД. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв, состоявший из 74 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области