В Екатеринбург прибыла инспекция FIFA

12:05 | 20.03.2018

Сегодня «Екатеринбург Арену» инспектируют эксперты FIFA. Это финальная проверка перед проведением чемпионата мира по футболу.



Напомним, что совсем скоро на стадионе начнутся тестовые матчи: 1 апреля сыграют «Урал» и «Рубин», 15 апреля состоится матч «Урал» — «Спартак», а 6 мая екатеринбургская команда сыграет против «Амкара».



После Екатеринбурга инспекция FIFA также посетит Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.





Фото: stoneforest.ru