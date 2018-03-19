Новости дня
11:41 | 20.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 19 марта 2018 года
Так, в 10:00 на 157-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Ютонг» (маршрут № 713, Бутка — Екатеринбург, в салоне 12 пассажиров). После чего автобус «Ютонг» допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ-39384Р.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21140 и пассажир этого автомобиля — женщина 1968 г. р. — от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда СМП. Водитель автомашины КамАЗ-39384Р получил травмы: СГМ, госпитализирован в ЦРБ г. Камышлова.
В 07:50 на 91-м км автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское водитель автомашины ВАЗ-11113, двигаясь со стороны г. Режа в сторону г. Артемовского, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Тойота-Королла», которая двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-11113, самостоятельно обратившийся в ЦРБ г. Артемовский с диагнозом «рваная рана левого бедра с повреждением мышцы», госпитализирован. Пассажирка автомашины ВАЗ-11113, женщина 1976 г. р., получила травму в виде оскольчатого перелома левого бедра, госпитализирована в ЦРБ Артемовского. Пассажирка автомашины «Тойота-Королла», женщина 1949 г. р., получила травму в виде компрессионного перелома грудного отдела позвоночника, госпитализирована в ЦРБ Артемовского.
В 16:30 в Екатеринбурге на улице Таватуйской водитель автомашины «Хенде IX 35», двигаясь по ул. Таватуйской со стороны ул. Надеждинской в сторону переулка Теплоходного, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомашины.
В результате ДТП девочка 2009 г. р., пешеход, получила травму — ушиб мягких тканей руки, ей назначено амбулаторное лечение.
В 06:20 на 6-м км автодороги, идущей в обход г. Н. Серги, водитель автомашины КамАЗ-65115, двигаясь со стороны автодороги Пермь — Екатеринбург в сторону г. Михайловска, при расчистке проезжей части от снега неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, допустил наезд на стоящую автомашину ЭД405А КамАЗ-55111-15, которая находилась на правой стороне по ходу движения. После наезда автомашина ЭД405А КамАЗ-55111-15 допустила наезд на стоящую впереди а/м КамАЗ-65115.
В результате ДТП водитель автомашины КамАЗ-65115 получил травмы: перелом костей таза, госпитализирован в ЦРБ Н. Серги.
В 14:25 на 36-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск женщина — водитель автомашины «Лада-111930», двигаясь со стороны г. Режа в сторону г. Екатеринбурга, неправильно выбрала скорость, не обеспечив постоянный контроль за движением автомашины, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и допустила столкновение с автомашиной «Тойота-Пробокс», которая двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП пассажирка автомашины «Лада-111930», женщина 1969 г. р., получила травмы: СГМ, ЧМТ, травма шеи, госпитализирована в ЦРБ г. Березовский. Пассажирка автомашины «Тойота-Пробокс» получила травмы: ЧМТ, травма груди, госпитализирована в ЦРБ г. Березовский.
В 16:15 в Ревде на улице Павла Зыкина водитель автомашины «Мицубиси-Паджеро», двигаясь по ул. Ярославского со стороны ул. Калинина в сторону ул. М. Горького, допустил наезд на пешехода — женщину, которая шла по краю проезжей части навстречу автомобилю. По предварительным данным, при приближении автомобиля женщина вышла на середину проезжей части и бросилась на автомашину.
В результате ДТП женщина 1980 г. р., пешеход, получила травмы: перелом костей таза, госпитализирована в РГБ г. Ревда.
За 19 марта выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 47
Выезд на полосу встречного движения — 31
Непредоставление преимущества пешеходам — 213
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 213
Детские удерживающие устройства — 70
Ремни безопасности — 716
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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