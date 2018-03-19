ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 19 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 19 марта произошло 6 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли, ещё 9 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок.Так, в 10:00 на 157-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Ютонг» (маршрут № 713, Бутка — Екатеринбург, в салоне 12 пассажиров). После чего автобус «Ютонг» допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ-39384Р.В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21140 и пассажир этого автомобиля — женщина 1968 г. р. — от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда СМП. Водитель автомашины КамАЗ-39384Р получил травмы: СГМ, госпитализирован в ЦРБ г. Камышлова.В 07:50 на 91-м км автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское водитель автомашины ВАЗ-11113, двигаясь со стороны г. Режа в сторону г. Артемовского, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Тойота-Королла», которая двигалась во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-11113, самостоятельно обратившийся в ЦРБ г. Артемовский с диагнозом «рваная рана левого бедра с повреждением мышцы», госпитализирован. Пассажирка автомашины ВАЗ-11113, женщина 1976 г. р., получила травму в виде оскольчатого перелома левого бедра, госпитализирована в ЦРБ Артемовского. Пассажирка автомашины «Тойота-Королла», женщина 1949 г. р., получила травму в виде компрессионного перелома грудного отдела позвоночника, госпитализирована в ЦРБ Артемовского.В 16:30 в Екатеринбурге на улице Таватуйской водитель автомашины «Хенде IX 35», двигаясь по ул. Таватуйской со стороны ул. Надеждинской в сторону переулка Теплоходного, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомашины.В результате ДТП девочка 2009 г. р., пешеход, получила травму — ушиб мягких тканей руки, ей назначено амбулаторное лечение.В 06:20 на 6-м км автодороги, идущей в обход г. Н. Серги, водитель автомашины КамАЗ-65115, двигаясь со стороны автодороги Пермь — Екатеринбург в сторону г. Михайловска, при расчистке проезжей части от снега неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, допустил наезд на стоящую автомашину ЭД405А КамАЗ-55111-15, которая находилась на правой стороне по ходу движения. После наезда автомашина ЭД405А КамАЗ-55111-15 допустила наезд на стоящую впереди а/м КамАЗ-65115.В результате ДТП водитель автомашины КамАЗ-65115 получил травмы: перелом костей таза, госпитализирован в ЦРБ Н. Серги.В 14:25 на 36-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск женщина — водитель автомашины «Лада-111930», двигаясь со стороны г. Режа в сторону г. Екатеринбурга, неправильно выбрала скорость, не обеспечив постоянный контроль за движением автомашины, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и допустила столкновение с автомашиной «Тойота-Пробокс», которая двигалась во встречном направлении.В результате ДТП пассажирка автомашины «Лада-111930», женщина 1969 г. р., получила травмы: СГМ, ЧМТ, травма шеи, госпитализирована в ЦРБ г. Березовский. Пассажирка автомашины «Тойота-Пробокс» получила травмы: ЧМТ, травма груди, госпитализирована в ЦРБ г. Березовский.В 16:15 в Ревде на улице Павла Зыкина водитель автомашины «Мицубиси-Паджеро», двигаясь по ул. Ярославского со стороны ул. Калинина в сторону ул. М. Горького, допустил наезд на пешехода — женщину, которая шла по краю проезжей части навстречу автомобилю. По предварительным данным, при приближении автомобиля женщина вышла на середину проезжей части и бросилась на автомашину.В результате ДТП женщина 1980 г. р., пешеход, получила травмы: перелом костей таза, госпитализирована в РГБ г. Ревда.Водителей в нетрезвом состоянии — 47Выезд на полосу встречного движения — 31Непредоставление преимущества пешеходам — 213Нарушения водителями маршрутного транспорта — 213Детские удерживающие устройства — 70Ремни безопасности — 716Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.