Министр здравоохранения Свердловской области посетил Шамары

11:40 | 20.03.2018

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков совершил рабочую поездку в поселок Шамары: посетил общеврачебную практику, детский сад, а также провел встречу с населением.



По итогам поездки министр пообещал передать поселку новый автомобиль скорой помощи класса В. Кроме того, Андрей Цветков дал ряд поручений. В частности, о маршрутизации больных из Шалинского района, организации работы детской и взрослой выездных поликлиник, организации работы маммографической и телемедицинской установок. Также для поселка планируют приобрести гемоанализатор и пульсоксиметр.





Фото: newdaynews.ru