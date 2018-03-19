На Урале за гибель рабочего при взрыве печи ответит мастер производственного участка

11:23 | 20.03.2018

В Кировграде завершено расследование уголовного дела в отношении мастера производственного участка обособленного производства частного предприятия. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, которое повлекло гибель человека.



Трагедия произошла в апреле прошлого года в Верхнем Тагиле. По версии следствия, мастер загрузил в печь влажное сырье, что привело к созданию высокого давления внутри частично герметизированной печи, в результате чего печь взорвалась. Один рабочий погиб на месте происшествия, один получил тяжкий вред здоровью, и еще один — легкий вред. Кроме того, имущественный ущерб от взрыва оценили в полтора миллиона рублей.



Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.





Фото: tamvesti.ru