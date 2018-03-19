Жительницу Качканара будут судить за фиктивную регистрацию гражданина Киргизии

10:50 | 20.03.2018

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Качканара за фиктивную регистрацию гражданина Киргизии.



Установлено, что 13 декабря 2017 года женщина подала в отдел по вопросу миграции МО МВД России «Качканарский» собственноручно заполненные уведомления о прибытии иностранца в место пребывания и заявление на получение специального разрешения на регистрацию по месту пребывания в своей квартире. При этом женщина не собиралась предоставлять жилье иностранцу.



Отметим, что сейчас свердловчанке грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.





Фото: astravolga.ru