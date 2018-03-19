Из-за коммунальной аварии на Уралмаше ограничена подача тепла в дома

10:25 | 20.03.2018

Сегодня ночью на Уралмаше произошла коммунальная авария на теплосетях. В настоящее время 300 домов ограничены в отоплении.



На месте работают специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании. Установлено, что затоплена теплокамера. Сейчас идет откачка воды.





Фото: vladtime.ru