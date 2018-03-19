Новости дня
10:11 | 20.03.2018
Два нижнетагильских предприятия складировали снег с нарушениями законодательства
Так, ООО «УБТ-Сервис», эксплуатирующее свалки для снега на двух площадках, одна из которых находится по улице Носова на Голом Камне, а вторая на улице Зеленстроевская на Новой Кушве, работало без заключения Роспотребнадзора. Отвалы грязного снега размещались и на территории прилегающего к свалке леса. Не знаем, обратила ли природоохранная прокуратура внимание на то, что вместе со снегом на свалку вывозился и строительный мусор, но на фотографиях это явно заметно.
МУП «Тагилдорстрой», устроившее снежные отвалы на улице Носова, тоже потрудилось над нарушением природоохранного законодательства. Расстояние от свалки до жилого сектора не превышает 25 метров, что является нарушением требований закона.
На основании выявленных фактов природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений, а также о наказании лиц, ответственных за безобразия. В отношении предприятий были составлены административные протоколы. Природоохранная прокуратура предупредила дорожные службы о том, что после таяния снега твердые бытовые отходы необходимо будет убрать с территории, где хранился снег, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства порталу Tagilciti.ru.
Фото: природоохранная прокуратура Нижнего Тагила
© «Вечерние Ведомости»
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