Прокуратура Новоуральска подала в суд из-за антисанитарии в организации, поставляющей мясо и рыбу в школы

10:09 | 20.03.2018

Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ООО «Аврора». Данная организация занимается поставкой мясной и рыбной продукции в детские сады и школы города.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, на предприятии одновременно с производством пищевой продукции идет ремонт, нет умывальников для персонала, отсутствует вентиляция, для мытья производственных помещений и оборудования используются чистящие средства с истекшим сроком годности, не проводится дезинфекция транспортных средств, перевозящих продукцию, ряд сотрудников не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, работники не обеспечены спецодеждой и спецобувью, не проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации от грызунов и насекомых.



Сейчас по данным фактам возбуждены административные дела. Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации и направила иск в суд с требованием устранения нарушений.





Фото: myaltai.com