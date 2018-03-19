На улице Таватуйской иномарка сбила ребенка

09:41 | 20.03.2018

Накануне вечером на пешеходном переходе на улице Таватуйской автомобиль Hyundai IХ 35 сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой на зеленый свет. К счастью, серьезных травм ребенок не получил, медики установили ушиб мягких тканей руки. Мать не пострадала.



Как сообщают СМИ, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который решил проехать на запрещающий сигнал светофора.