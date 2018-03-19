С сегодняшнего дня запрещена стоянка на шести улицах на ВИЗе

09:23 | 20.03.2018

С 20 марта вводится запрет на стоянку на улицах Татищева (от Токарей до Мельникова), Ключевской (от Токарей до Мельникова), Крауля (от Токарей до Пирогова), Токарей (от Крауля до Татищева), Мельникова (от Крауля до ВИЗ-бульвара) и на ВИЗ-бульваре (от Мельникова до Репина).



Данный запрет связан с предотвращением заторов на маршруте объезда улицы Татищева.





Фото: rk.karelia.ru