Ночью в Екатеринбурге горели две иномарки и погрузчик

09:12 | 20.03.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге потушили два автомобиля: на улице Бакинских Комиссаров горел Renault Megane, на улице Кунарской — Mazda 3. Оба пожара были потушены сотрудниками МЧС в течение двух минут.



Кроме того, на улице Евгения Савкова загорелся погрузчик «ПУМ-500». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, поврежден моторный отсек и кабина. Пожар потушен в течение двух минут.



«По фактам возгорания автомобилей ночью 20.03.2018 соответствующие сообщения поступили в отделы полиции № 8, 10 и 15. В каждом случае на место происшествия выезжали следственно-оперативные группы. В двух случаях владельцы пострадавших машин подали заявления, один автовладелец планирует обратиться с заявлением позже. По каждому факту будет проведена тщательная проверка, установлены очевидцы и обстоятельства инцидентов. Точную причину каждого возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.