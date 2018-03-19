Свердловский областной суд оправдал врача, ранее осужденного за смерть ребенка

21:08 | 19.03.2018

Свердловский областной суд оправдал врача инфекционной больницы Нижнего Тагила, которая ранее была осуждена за смерть трехлетнего ребенка.



Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ноябре 2011 года дежурный врач-инфекционист назначила лечение трехлетнему пациенту в соответствии с предварительным диагнозом. Когда состояние ребенка ухудшилось, врач отправила его в другое медучреждение на рентген и консультацию к хирургу. А по возвращении мальчик умер на пороге больницы.



В ноябре 2017 года Тагилстроевский районный суд признал врача виновной в смерти ребенка и приговорил ее к двум годам ограничения свободы, однако в связи с истечением срока давности она от наказания была освобождена. «Апелляционный суд признал Кексель невиновной по предъявленному ей обвинению по части 2 статьи 109 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба судом оставлен без рассмотрения», — пояснили в пресс-службе облсуда.



Фото: apral.ru