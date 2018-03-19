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21:08 | 19.03.2018
Свердловский областной суд оправдал врача, ранее осужденного за смерть ребенка
Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ноябре 2011 года дежурный врач-инфекционист назначила лечение трехлетнему пациенту в соответствии с предварительным диагнозом. Когда состояние ребенка ухудшилось, врач отправила его в другое медучреждение на рентген и консультацию к хирургу. А по возвращении мальчик умер на пороге больницы.
В ноябре 2017 года Тагилстроевский районный суд признал врача виновной в смерти ребенка и приговорил ее к двум годам ограничения свободы, однако в связи с истечением срока давности она от наказания была освобождена. «Апелляционный суд признал Кексель невиновной по предъявленному ей обвинению по части 2 статьи 109 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба судом оставлен без рассмотрения», — пояснили в пресс-службе облсуда.
Фото: apral.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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