20:13 | 19.03.2018

Завтра Екатеринбург посетит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По информации пресс-службы Совбеза, на территории УрФО Патрушев проведет совещание по вопросам национальной безопасности.



В ходе совещания секретарь Совбеза РФ пообщается с уральским полпредом президента Игорем Холманских, губернаторами регионов Уральского федерального округа, представителями федеральных министерств и ведомств. На встрече планируется обсуждение дополнительных мер по защите населения при угрозе возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также рассмотрение хода реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности.



Напомним, последний раз Николай Патрушев посещал Екатеринбург только в 2013 году.



Фото: ob-zor.ru