Екатеринбургский Музей советского быта переезжает

20:00 | 19.03.2018

Музей советского быта «Сделано в СССР» в Екатеринбурге переедет на новое место и сменит свое название. Об этом сообщила директор музея Ирина Светоносова на своей странице в Facebook.



До конца марта Музей советского быта проработает на ул. Сакко и Ванцетти, 40 в Екатеринбурге, однако вскоре Музей объединится с Антимузеем компьютеров и игр. Новое пространство будет носить название «Фабрика «АртПозитив» и находится по адресу Чебышева, 4.



Как сообщает директор Музея, формат учреждения с любимыми локациями и фотозонами обязательно сохранится, но добавится множество «других необычных активностей».



Фото: svrdlvsk.ru