Свердловский облсуд не стал менять приговор екатеринбуржцу, выкинувшему с балкона щенка и котят

17:52 | 19.03.2018

Свердловский облсуд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда в отношении Сергея Мурашова, которого ранее признали виновным в жестоком обращении с животными и краже.



Напомним, что инцидент произошел в мае прошлого года. Мурашов выбросил с балкона третьего этажа щенка породы алабай, а также котят, кролика и террариум с улитками-ахатинами. Щенок в результате погиб от полученных травм.



Кроме того, в июне 2017 года мужчина похитил у соседей денежные средства и имущество на общую сумму 68,5 тысячи рублей.



В декабре Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Мурашова к пяти годам двум месяцам строгого режима, однако мужчина оспорил данное решение в вышестоящем суде, но судебная коллегия оставила приговор без изменений.





Фото: polit74.ru