Стали известны итоги голосования за приоритетные объекты благоустройства в Екатеринбурге

17:39 | 19.03.2018

Опубликованы результаты рейтингового голосования за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году.



На первом месте набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, за нее отдали 79 тысяч 946 голосов. На второй строчке - набережная Исети от Малышева до Куйбышева, она собрала 76 тысяч 972 голосов. Далее идут сквер у здания Оперного театра (54 тысячи 482 голоса) и парк Зеленая Роща (52 тысячи 873 голоса).



Всего за приоритетные объекты благоустройства в Екатеринбурге проголосовали 122 тысячи 79 человек. Можно было выбрать от одного до трех проектов.





Фото: ngzt.ru