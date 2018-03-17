В Кировском райсуде Екатеринбурга стартует процесс по резонансному делу

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Напомним, что расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), занимался Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России.
Как установлено в ходе следствия, от действий Ларисы Ассоновой а также двух других лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования)пострадало 65 пайщиков, которым причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела Ассонова свою вину признала и активно способствовала расследованию преступления.
Отметим, что наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, но, учитывая, что с Ассоновой было заключено досудебное соглашение, по усмотрению суда ей может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, либо она и вовсе может быть освобождена от отбывания наказания.
Между тем, дома коттеджного поселка «Бухта Квинс», строительство которых было приостановлено в 2013 году, полностью достроены. По мнению основателя проекта, барда Александра Новикова, получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым. Он считает, что общественность намеренно вводят в заблуждение относительно того, что арест на землю под домами, наложенный следователем, не влияет на ввод объектов в эксплуатацию и регистрацию прав пайщиков. По его мнению, законодательство говорит об обратном.
Так, земельный участок, на котором осуществляется строительство, расположен в зоне Ж-4 среднеэтажной жилой застройки (2–5 этажей). Согласно кадастровой выписке, участок имеет иное разрешенное использование, то есть для его регистрации необходимо поменять категорию разрешенного использования, что невозможно сделать без снятия ареста. В Управлении Росреестра по Свердловской области от застройщика требуют предоставить документы, подтверждающие снятие ареста. В противном случае в ведомстве вынуждены отказать в государственной регистрации межевания, которая была приостановлена в июне 2017 года.
Еще в ноябре 2017 года в правительстве заявляли о необходимости снятия ареста на право распоряжения земельным участком под малоэтажной жилой застройкой «Бухта Квинс».
Кроме этого, снятие ареста с земли под стройкой сделает возможным межевание участка, что, в свою очередь, создаст условия для подключения здания к сетям теплоснабжения. О необходимости межевания земельного участка для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию говорилось и в письме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прокурору Сергею Охлопкову.
© «Вечерние Ведомости»
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