У екатеринбургского метрополитена новый директор

16:24 | 19.03.2018

В Екатеринбурге назначен новый директор метрополитена – им стал Андрей Панаиотиди, который с января являлся временно исполняющим обязанности директора.



Напомним, что прежний директор екатеринбургской подземки Владимир Шафрай ушел в отставку, после того как в мае 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).