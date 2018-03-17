«Екатеринбург Арена» готова принять тестовые матчи с участием российских клубов

Качество газона на «Екатеринбург Арене», введенной в эксплуатацию в феврале этого года, соответствует самым высоким стандартам. В распоряжение veved.ru попали фотографии со стадиона, которому 1 апреля предстоит выдержать первую тестовую игру в рамках подготовки города к чемпионату мира. В Екатеринбурге сыграют «Урал» и «Рубин». Продажа билетов для всех желающих стартовала 17 марта.Всего пройдет три тестовых матча. 15 апреля екатеринбургская команда примет на новом стадионе московский «Спартак», а 6 мая подопечные Александра Тарханова сыграют в уральском дерби с пермским «Амкаром». Футбольный клуб «Урал» выпустил отдельные абонементы на эти три встречи.