26 марта в уральской столице пройдет экологический съезд «Родники»

15:59 | 19.03.2018

26 марта на экологический съезд «Родники» в Екатеринбурге соберутся авторы проектов по обустройству питьевых источников. Программа реализуется в Свердловской области уже 17 лет.



«В 2017 году в области обустроены 27 родников, 130 колодцев, 24 скважины. Сотни человек, принявших участие в проекте, внесли свою лепту в дело сохранения окружающей среды. Мы надеемся в Год волонтерства привлечь еще больше людей, особенно молодежи, к этому знаковому проекту», - отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Проект финансируется областным и местными бюджетами, а также частными средствами. В прошлом году в нем приняли участие 830 детско-юношеских коллективов: школы, детские дома, кружки, секции. Всего за 17 лет обустроено 4 848 источников: 1 078 родников, 3 383 колодца, 387 скважин.





Фото: ves-norma.ru