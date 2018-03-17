В Екатеринбурге завершился турнир «Большой шлем». У России 9 медалей

15:40 | 19.03.2018

В столице Урала завершился турнир по дзюдо «Большой шлем», в котором приняли участие 300 атлетов из 34 стран. За два дня соревнований, 17 и 18 марта, спортсмены разыграли 14 комплектов наград. Россия завоевала 9 медалей, в том числе две золотые, уступив только фаворитам — японцам, взявшим шесть золотых медалей.



«Я впервые в Екатеринбурге, знаю, что в прошлом году в вашем городе уже проходил турнир «Большой шлем», и также знаю, что прошел он на высочайшем уровне. Этот также порадовал отличной организацией», — прокомментировал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.



Напомним, что по решению Международной федерации дзюдо Екатеринбургу выпала честь проводить турнир «Большой шлем» до 2021 года.





Фото: ВКонтакте