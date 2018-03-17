Новости дня
14:35 | 19.03.2018
На Урале проходит конкурс «Туристический сувенир»
Победителей будут выбирать по таким номинациям, как этнографический сувенир, сувенир города, сувенир региона, гастрономический сувенир (напитки), гастрономический сувенир (еда), сувенир события, сувенир туристического маршрута, сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира.
Победители регионального этапа представят Урал в финале, который пройдет в Нижнем Новгороде. Заявки принимаются до 25 марта. Подробности на сайте.
Фото: oblgazeta.ru
© «Вечерние Ведомости»
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