На Урале задержали подозреваемых в разбойном нападении на ломбард

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на ломбард.Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть около 16:00 15 марта. Трое неизвестных напали на ломбард, расположенный по адресу проспект Космонавтов, 45, используя в качестве оружия гвоздодер, часть металлической трубы и монтировку. Злоумышленники ранили охранника и пытались разбить витрины, однако охранник их спугнул. Несмотря на раны, он смог выйти на улицу, чтобы привлечь внимание прохожих. В итоге преступники скрылись на автомобиле.Уже на следующий день подозреваемых задержали. Они дали признательные показания. Нападавшими оказали ранее судимые граждане: мужчина 1990 года рождения, который недавно освободился из колонии в Краснотурьинске, его 29-летний двоюродный брат и еще один знакомый.«В ходе допроса подозреваемые рассказали, что при встрече они устроили застолье, в процессе которого им и пришла в голову идея налета на ломбард. Злоумышленники рассчитывали завладеть крупной суммой и затем уехать жить в северные регионы страны», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Сейчас по факту разбойного нападения возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к совершению иных преступлений на территории города.