В Екатеринбурге после выборов скончалась член участковой избирательной комиссии

13:19 | 19.03.2018

Накануне в Екатеринбурге скончалась 78-летняя пенсионерка Валентина Хорошенина, работавшая в участковой избирательной комиссии №1439 в Кировском районе.



Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области, после закрытия избирательного участка женщине стало плохо, ее увезли в больницу, где она и скончалась.





Фото: beta.davydov.in