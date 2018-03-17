Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по числу отдавших голоса за Владимира Путина

13:09 | 19.03.2018

Средний Урал по итогам президентских выборов вошел в лидеры по числу пришедших на избирательные участки. Согласно выводам источников, знакомых с предварительными данными избирательных комиссий и первыми общими выводами по стране, Свердловская область по абсолютному числу жителей, пришедших на выборы, заняла седьмое место, сообщает «МК-Урал».



Первую строчку в этом рейтинге занимает Москва, где участие в выборах приняли 4,3 млн горожан, на втором месте — Московская область с 3,7 млн отдавшими голоса, замыкает тройку Краснодарский край, где участие в дне голосования приняли 3,1 млн человек. В Республике Башкортостан на участки пришли 2,29 млн человек, в Санкт-Петербурге — 2,23 млн, в Татарстане — 2,2 млн. В Свердловской области на выборы пришли 2 млн 85 тысяч избирателей. В десятке также Ростовская, Челябинская и Нижегородская области.



Средний Урал стал восьмым в стране по количеству проголосовавших за Владимира Путина. Лидерами здесь также стали Москва (3,1 млн человек), Московская область (2,7 млн) и Краснодарский край (2,5 млн). Свердловская область — после Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ростовской области. В нашем регионе голоса за Путина отдали больше полутора миллионов человек.



Екатеринбург при этом стал четвертым городом-миллионником, чьи жители активнее других поддерживали Владимира Путина. Его обогнали только Москва (3,1 млн), Санкт-Петербург (1,67 млн), Новосибирск (544 тысячи). В уральской столице за Путина отдали голоса более 493 тысяч жителей. Екатеринбург при этом обогнал такие сопоставимые с ним города, как Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Пермь, Красноярск и Казань.