13:00 | 19.03.2018

Почти 875 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании за приоритетные проекты благоустройства. Напомним, что голосование проходило накануне, наряду с выборами президента.



Выбрать приоритетный проект благоустройства могли жители 50 городов Свердловской области с населением более 20 тысяч человек. В голосовании участвовали 260 общегородских пространств. Окончательные итоги голосования станут известны 22 марта. На реконструкцию приоритетных проектов направят свыше 1,3 млрд рублей.



«Приступить к непосредственной реализации проектов мы планируем не позднее июня 2018 года. И я с уверенностью могу сказать, что те проекты, за которые уральцы отдали свои голоса, будут выполнены на самом достойном уровне. Для этого есть все необходимые ресурсы. И главный из них — наши неравнодушные люди», — сказал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.





Фото: newdaynews.ru