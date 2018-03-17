На Урале ввели процедуру наблюдения на заводе, основанном Демидовыми

12:55 | 19.03.2018

На Баранчинском электромеханическом заводе имени Калинина, расположенном под Кушвой, ввели процедуру наблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области в рамках рассмотрения искового заявления кредиторов о признании предприятия банкротом.



В ходе судебных заседаний по иску стало известно, что на 19 февраля 2018 года у ООО «БЭМЗ» имеется задолженность перед кредиторами в общем размере 240 миллионов 690 тысяч рублей, из них задолженность по оплате труда работников в размере почти 12 миллионов рублей. В отношении ООО «БЭМЗ» возбуждено 10 исполнительных производств на общую сумму 14 миллионов 559 тысяч рублей.



Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ) был основан в период с 1734 по 1747 год при непосредственном участии уральских заводчиков Демидовых. В 1921 году на заводе, впервые на Урале, организовано промышленное производство электрических машин. В период с 1993 по 2000 год на предприятии проведена крупная конверсия выпускаемой продукции.



Сегодня на заводе выпускают дизельные электростанции, синхронные генераторы и асинхронные электродвигатели. На предприятии работает порядка 470 человек.



Фото: http://kushva-online.ru