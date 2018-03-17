На Урале вынесли приговор серийным налетчикам на ювелирные магазины и склады техники

12:41 | 19.03.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор местным жителям Сергею Векессеру, Табризу Новруззаде, Сергею Атанасову, Александру Казионову, Арзуману Асадову, Радику Намазгулову, признанным виновными в разбойных нападениях на ювелирные магазины и склады техники.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, организатором был Сергей Векессер. Злоумышленники совершали нападения на территории Екатеринбурга и Перми начиная с сентября 2015 года. При этом пособником преступлений являлся Сергей Атанасов — старший оперативный дежурный отдела полиции.



В итоге Векессер получил 14 лет строгого режима, Новруззаде — 16 лет строгого режима, Атанасов — 12 лет строгого режима, Казионов — 6 лет особого режима, Асадов и Намазгулов — по 9 с половиной лет строгого режима каждый. Кроме того, с Векессера и Новруззаде взыскан ущерб на сумму более 6 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.



«Выявили, задержали и изобличили грабителей сыщики Управления уголовного розыска и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. Сотрудники полиции установили, что 61-летний участник группы имел прозвище «Дед», он порядка 20 лет провел в учреждениях пенитенциарной системы, на его счету есть убийство и свыше 400 квартирных краж, совершенных в разных регионах нашей страны. План по изобличению злоумышленников утверждал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, он же лично координировал спецоперацию по их задержанию. Вышли на след и арестовали налетчиков оперуполномоченные отдела по борьбе с имущественными преступлениями полковника полиции Натига Байрамова», - отметил полковник Горелых.



Фото: ria.ru