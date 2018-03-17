Свердловская ГИБДД: сопутствующим фактором ДТП является неудовлетворительное состояние дорог

12:18 | 19.03.2018

За минувшие сутки в Свердловской области произошло восемь ДТП, в которых погибли и пострадали люди, а также 135 ДТП с материальным ущербом.



Так, при столкновении трех автомобилей на Челябинском тракте погибли двое человек и еще трое получили травмы. В ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов пострадал ребенок.



Как отметили в пресс-службе УГИБДД по региону, сопутствующим фактором возникновения ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия. Только за минувшие сутки ГИБДД выдала более 100 предписаний по приведению улично-дорожной сети в безопасное состояние.





Фото: allufa.ru