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12:18 | 19.03.2018
Свердловская ГИБДД: сопутствующим фактором ДТП является неудовлетворительное состояние дорог
Так, при столкновении трех автомобилей на Челябинском тракте погибли двое человек и еще трое получили травмы. В ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов пострадал ребенок.
Как отметили в пресс-службе УГИБДД по региону, сопутствующим фактором возникновения ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия. Только за минувшие сутки ГИБДД выдала более 100 предписаний по приведению улично-дорожной сети в безопасное состояние.
Фото: allufa.ru
© «Вечерние Ведомости»
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