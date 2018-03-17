Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 марта 2018 года

11:45 | 19.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.03.2018 до 08:00 19.03.2018 зарегистрировано 99 преступлений, по горячим следам раскрыто 73. Из них 1 убийство, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 33 квартирных кражи, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 сбытов.



За минувшие дежурные сутки произошло 6 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 пострадали, из них 1 ребенок.



За прошедшие сутки на территории состоялось 12 мероприятий, в которых приняли участие 11 850 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 105 сотрудников органов внутренних дел, 40 работников частных охранных предприятий, 14 членов ДНД. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв, состоявший из 13 сотрудников полиции. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области