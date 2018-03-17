Руководители ЖСК «Здоровье» и «Наш дом» на ВИЗе получили «дорожную карту» освоения участков

11:42 | 19.03.2018

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков передал руководителям ЖСК «Здоровье» и ЖСК «Наш дом» согласованный план-график освоения земельных участков.



Напомним, что ранее со строительством возникли трудности из-за того, что инженерная инфраструктура на данных участках слабо развита, а для модернизации требуются значительные инвестиции.



В результате принято решение направить дополнительные средства муниципалитету и МУП «Водоканал» для развития инженерной инфраструктуры. «Дорожная карта» необходима для старта строительства: в документе отражены необходимые шаги для получения разрешения.



«Мы выполнили поручение губернатора, данное Минстрою. С участием «Водоканала» разработана и утверждена дорожная карта по освоению земельных участков под строительство двух домов. Наша задача — упростить кооперативам процедуру получения разрешений на строительство. После внесения исправлений в проектную документацию ЖСК получат техусловия от «Водоканала», после заявления в муниципалитет — ГПЗУ. Затем им надо будет обратиться в Минстрой для получения разрешения на строительство. Для того, чтобы такое решение стало возможным, областное правительство взяло на себя серьёзные финансовые обязательства, около 100 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на реновацию и вынос водовода», — отметил Михаил Волков.





Фото: жскнашдом.рф