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11:13 | 19.03.2018
Евгений Куйвашев прокомментировал итоги президентских выборов
«Окончательные итоги будут подведены чуть позже, но уже сейчас можно сказать об убедительной победе Владимира Владимировича Путина на выборах Президента Российской Федерации. По предварительным данным, в Свердловской области явка на избирательные участки составила свыше 62 процентов. Нашего национального лидера поддержали почти 75 процентов избирателей. За Владимира Владимировича Путина проголосовало более полутора миллионов наших земляков. Уральцы не подвели: не поддались на провокационные и популистские лозунги и поддержали курс на созидание, на опережающее развитие государства, на процветание Отечества и благополучие каждого человека», — отметил Евгений Куйвашев.
Глава региона поблагодарил свердловчан, принявших участие в голосовании, особенно отметив екатеринбуржцев: явка в уральской столице составила более 60 %.
«В прошлом году мы приняли нашу народную программу «Пятилетка развития», которая позволит нам выполнить все установки главы государства. Средний Урал готов к решению новых задач по развитию цифровой экономики и приумножению человеческого капитала, благоустройству городов и сел, улучшению образования и здравоохранения, укреплению гражданского общества, обеспечению безопасности страны, лидерства России на мировой политической и экономической арене», — сказал Евгений Куйвашев.
По данным Избирательной комиссии Свердловской области, Владимир Путин набрал 74,60 % голосов, Павел Грудинин — 11,58 %, Владимир Жириновский — 6,79 %, Ксения Собчак — 2,12 %, Григорий Явлинский — 1,30 %, Борис Титов — 0,93 %, Сергей Бабурин — 0,73 %, Максим Сурайкин — 0,64 %.
© «Вечерние Ведомости»
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