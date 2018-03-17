В Екатеринбурге за нарушение трудового законодательства оштрафован «Магнит»

10:58 | 19.03.2018

В Екатеринбурге оштрафовали торговую сеть «Магнит» (АО «Тандер»). Как сообщает пресс-служба облсуда, в Государственную инспекцию труда обратились работники, после чего была проведена внеплановая проверка. Установлены нарушения в отношении товароведа-стажера: женщина получила пособие по уходу за ребенком в феврале 2017 года вместо 15 января 2017 года. При этом она также не получила денежную компенсацию за задержку выплаты.



«В отношении АО «Тандер» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского облсуда.



АО «Тандер» пыталось опротестовать данное решение в Верх-Исетском и областном суде, но жалоба оставлена без удовлетворения.





Фото: rusplt.ru