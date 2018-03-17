Новости дня
10:37 | 19.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 16 по 18 марта 2018 года
16 марта в 08:20 в Екатеринбурге на улице Боровой женщина — водитель автомашины «Ниссан-Мурано», двигаясь по ул. Бехтерева со стороны ул. Д. Зверева, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево на ул. Боровую допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по линии перекрестка справа налево по ходу движения автомашины.
В результате ДТП пешеход — мужчина 1961 г. р. — получил травмы: ушиб левого коленного сустава, назначено амбулаторное лечение.
16 марта в 14:45 на 38-м км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель водитель автомашины «Мицубиси-Спейс-Стар» при выезде с прилегающей территории АЗС на автодорогу Серов — Североуральск — Ивдель нарушил требования дорожного знака 4.1.2 (движение только направо), допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21093, которая двигалась по автодороге Серов — Североуральск — Ивдель со стороны г. Ивделя в сторону г. Краснотурьинска.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21093 получил травмы: ушиб грудой клетки, тупую травму живота, госпитализирован. Пассажир автомашины ВАЗ-21093 — мужчина 1969 г. р. — получил травмы: СГМ, ЗЧМТ, ушиб грудной клетки, госпитализирован.
17 марта в 16:00 в Екатеринбурге на улице Репина неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, при движении по ул. Токарей со стороны ул. Шаумяна в сторону ул. Крауля при торможении допустил падение пассажира в салоне автобуса.
В результате ДТП женщина 1947 г. р., пассажир, получила травмы: перелом носа, перелом верхней челюсти, ушиб лица, госпитализирована в 23-ю ГКБ.
18 марта в 18:12 на 152-м км подъездной автодороги от трассы М-5 «Урал» к Екатеринбургу водитель автомашины «Ниссан-Тиида» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с автомашиной «Чери Т11», следующей во встречном направлении. После чего произошло ещё одно столкновение со встречной автомашиной «Ниссан-Теана». От столкновения транспортных средств отлетевшими фрагментами был поврежден автомобиль «Мицубиси».
В результате ДТП водитель а/м «Ниссан-Тиида» и пассажир а/м «Ниссан-Тиида» — мужчина 1982 г. р. — скончались на месте происшествия. Травмы получили: водитель а/м «Чери» — перелом руки; пассажир а/м «Чери» — женщина 1987 г. р. — ушиб грудной клетки; водитель а/м «Ниссан-Теана» — женщина 1980 г. р. — перелом ноги.
18 марта в 21:20 на 288-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель автомашины «Тойота-Королла» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и наезд на препятствие (камень).
В результате ДТП пассажир автомобиля, 12-летний мальчик, получил травмы в виде ЧМТ, СГМ, ушибленной раны головы, ссадин лба и затылка.
18 марта в 00:10 на 252-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов неустановленный водитель на неустановленной автомашине, следующий со стороны г. Серова в сторону г. Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, движущегося по краю проезжей части. В ходе розыскных мероприятий установлен водитель, который управлял автомашиной «Форд-Фокус».
В результате ДТП пешеход — мужчина 1961 г. р. — госпитализирован в ЦГБ г. Нижняя Тура, диагноз: открытый перелом нижней трети правой голени.
18 марта в 16:35 на 286-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомашины ВАЗ-21213 не учел дорожные и погодные условия, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил занос с последующим выездом на полосу для встречного движения и столкновение с автомашиной «Вольво FH-12», следующей во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21213 госпитализирован в ЦРБ Н. Серги, диагноз: перелом ключицы, сочетанная травма.
18 марта в 17:05 на 9-м км автодороги п. Кольцово — Арамиль водитель автомашины «Фольксваген-Гольф», двигаясь со стороны п. Кольцово в сторону г. Арамиля, не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил выезд на встречную полосу, столкновение с автомашиной Форд-Фокус» и автомашиной «Ниссан», которые двигались во встречном направлении.
В результате ДТП женщина 1984 г. р. — пассажир автомашины «Фольксваген-Гольф» — госпитализирована в ГРБ № 36, диагноз: закрытый перелом костей таза, ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер.
18 марта в 18:30 на 22-м км Полевского тракта женщина — водитель автомашины «Хендэ I20», двигаясь по Полевскому тракту со стороны г. Полевской в сторону п. Горный Щит, не обеспечила постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустила выезд автомобиля на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота-Королла».
В результате ДТП женщина 1959 г. р. — пассажир автомобиля «Тойота-Королла» — госпитализирована в ГКБ № 24, диагноз: ушиб грудной клетки, перелом левой голени.
18 марта в 18:45 на 22-м км автодороги Первоуральск — Шаля девушка — водитель автомашины ВАЗ-21144 не обеспечила постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением, допустила выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с автомашиной ГАЗ-3309.
В результате ДТП молодой человек 1993 г. р., пассажир автомашины ВАЗ-21144, получил ушибленную рану лба, ссадину головы, назначено амбулаторное лечение; молодой человек 1993 г. р., пассажир автомашины ВАЗ-21144, госпитализирован в ГБ № 1 г. Первоуральска, диагноз: СГМ, перелом лобной кости, ушибленная рана лба.
18 марта в 20:30 в Екатеринбурге на улице Репина водитель автомобиля «Хендэ-Портер», двигаясь по ул. Репина со стороны ул. Посадской в сторону ул. Малышева, на регулируемом перекрестке Репина — Крауля не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и допустил столкновение с а/м «Хендэ I30», который двигался во встречном направлении. От столкновения автомашину «Хендэ-Портер» отбросило на стоящую в попутном направлении автомашину «Дэу-Матиз».
В результате ДТП водитель «Хендэ-Портер» госпитализирован в ГКБ № 24, диагноз: ЧМТ, перелом левого бедра.
С 16 по 18 марта выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 184, в том числе 30 водителей, которые отказались от прохождения освидетельствования, еще 20 — водители, которые задержаны в нетрезвом состоянии за рулем уже повторно.
Управление без прав — 68
Лишенных права управления — 22
Выезд на полосу встречного движения — 134
Непредоставление преимущества пешеходам — 569
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 87
Детские удерживающие устройства — 267
Ремни безопасности — 1999
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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