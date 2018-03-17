В Свердловской области Путин набрал 74,6 % голосов

В Свердловской области явка на президентских выборах составила 62,35 %. По состоянию на 6 часов 19 марта обработаны протоколы всех участковых избирательных комиссий.По данным Избирательной комиссии Свердловской области, Владимир Путин набрал 74,60 % голосов, Павел Грудинин — 11,58 %, Владимир Жириновский — 6,79 %, Ксения Собчак — 2,12 %, Григорий Явлинский — 1,30 %, Борис Титов — 0,93 %, Сергей Бабурин — 0,73 %, Максим Сурайкин — 0,64 %.