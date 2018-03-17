На перекрестке Репина — Крауля произошла авария с грузовым автомобилем

Накануне вечером на перекрестке улиц Репина и Крауля произошло ДТП с участием двух легковых и грузового автомобиля.По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Hyundai и Daewoo Matiz.В аварии пострадал водитель грузовика — ему зажало ногу. После того как спасатели освободили его, мужчину увезли в больницу.