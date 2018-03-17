В массовом ДТП на Среднем Урале погибло два человека

Накануне вечером произошло ДТП на 153-м км автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу от М5». Водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Чери Т11» и «Ниссан-Теана». Также в ДТП пострадал автомобиль «Мицубиси-Лансер».Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, в аварии погибли два человека — водитель и пассажир «Ниссан-Тиида». Водитель «Ниссан-Теана», а также водитель и пассажир «Чери Т11» получили различные травмы и госпитализированы.Отмечается, что в момент ДТП дорога была заснеженная.