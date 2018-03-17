Явка на выборы президента РФ в Свердловской области к 18:00 составила 56,50 %

21:10 | 18.03.2018

По информации Избирательной комиссии Свердловской области, явка на выборы президента РФ на 18 часов сегодня составила 56,50%. При этом на прошлых выборах президента в 2012 году к этому времени явка была 51,56%.



По состоянию на шесть часов вечера в Свердловской области проголосовали 1 888 391 человек. Самая высокая явка по-прежнему в Пелыме – 69,49%. В Екатеринбурге по состоянию на шесть часов вечера явка составила – 53%, а в Нижнем Тагиле – 57%.



Фото: flashnord.com