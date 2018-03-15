На выборах в Свердловской области вышли из строя четыре КОИБа

18:55 | 18.03.2018

Сегодня, 18 марта, в день выборов президента РФ на участках в Октябрьском районе Свердловской области вышли из строя четыре КОИБа – комплексы по обработке бюллетеней. Об этом рассказал глава свердловского облизбиркома Валерий Чайников.



Примечательно, что голосование на этих участках продолжается, однако результаты членам комиссии придется считать вручную.



Отметим, что всего в Свердловской области установлено 697 КОИБов.



Фото: ks-region69.com