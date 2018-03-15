Аркадий Чернецкий проголосовал на выборах Президента РФ

17:13 | 18.03.2018

На избирательном участке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга на выборах Президента РФ проголосовал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Аркадий Чернецкий.



Член Совета Федерации отметил важность участия жителей региона в голосовании для дальнейшего развития страны. «Радует, что горожане активно воспользовались своим избирательным правом, много молодежи пришло на избирательные участки», — отметил Чернецкий.



Фото: вечерний-екатеринбург.рф