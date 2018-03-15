В Свердловской области к 15:00 проголосовала почти половина избирателей

17:06 | 18.03.2018

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, явка на выборы Президента РФ на 15 часов составила 46,68 %. Примечательно, что на прошлых выборах президента в 2012 году к этому времени явка была 39,94 %.



Известно, что к этому часу в Свердловской области проголосовали более полутора миллионов человек. Самая высокая явка: Пелым — 64,06 %, Камышловский район — 62,11 %, Волчанск — 61,10 %. В Екатеринбурге на 15:00 явка составила 41 %, в Нижнем Тагиле — 46 %.



Отметим, что, по словам наблюдателей на участках, во второй половине дня прибытие избирателей значительно замедлилось.



Фото: yakutsk.news