Выборы президента России — 2018. Голосуют кандидаты в президенты

Кандидат в Президенты РФ от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке № 2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал действующий президент.Фото: © РИА Новости/Евгений ОдиноковКандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в поселке своего родного совхоза имени Ленина.Фото: Петр Кассин/КоммерсантъЛидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах президента России на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы.Фото: Эмин Джафаров/КоммерсантъДействующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах на участке 2151, расположенном в Российской академии наук, где голосовал и в прошлые разы.Фото: РИА НовостиКандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак проголосовала на избирательном участке № 158 в Москве.Фото: Максим Блинов/РИА НовостиКандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке № 137 в гимназии № 1540 на Новослободской улице столицы.Фото: ТАСС/Михаил ТерещенкоКандидат в Президенты РФ от Партии Роста Борис Титов проголосовал в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.Фото: vesti.ruКандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский отдал свой голос на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы.Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ