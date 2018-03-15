В Первоуральске мужчина забросил в урну для голосования сразу три листа

15:31 | 18.03.2018

В Первоуральске видеокамеры зафиксировали нарушение на избирательном участке – мужчина забросил в урну сразу три листа для голосования подряд. По данному факту уже проводится проверка.



Примечательно, что, по информации облизбиркома, в муниципалитете не проходит никаких других выборов, кроме президентских, бюллетени также не относятся к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства.



Напомним, что для обеспечения прозрачности выборов на участках установлены видеокамеры и работают наблюдатели.



Фото: flashnord.com