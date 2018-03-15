Принять участие в выборах Президента РФ могут и в местах заключения

15:24 | 18.03.2018

Голосование на выборах главы государства происходит в том числе и в следственных изоляторах Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, в изоляторах организованы четыре стационарных избирательных участка, где проголосуют сотрудники СИЗО, а также подозреваемые и обвиняемые, которые еще обладают правом голоса.



Помимо двух участков в СИЗО-1 (Екатеринбург), одного участка в СИЗО-3 (Нижний Тагил) и одного участка в ПФРСИ при ИК-54 (Новая Ляля), работают и 10 выездных избирательных участков.



Примечательно, что принять участие в выборах смогут и те граждане, кто содержится под домашним арестом по решению суда.



Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области