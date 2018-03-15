За выборами Президента РФ в Свердловской области наблюдают на четырех площадках Центра общественного наблюдения

15:16 | 18.03.2018

На выборах Президента РФ в Свердловской области работают четыре площадки Центра общественного наблюдения за выборами. По информации «Вестника избирательных комиссий Свердловской области», площадки наблюдения открылись ровно в 8 утра вместе с избирательными участками в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.



Также в открытом доступе размещены так называемые интерактивные карты нарушений, которые ведут движение «Голос» и «Национальный общественный мониторинг 24».



Напомним, Центр общественного наблюдения впервые был создан в прошлом году к выборам губернатора региона по инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. В эту избирательную кампанию сеть ЦОНа расширилась до 4 «филиалов».



Фото: ikso.org