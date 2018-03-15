Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах Президента РФ

14:06 | 18.03.2018

В первой половине дня на выборах Президента РФ проголосовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Глава региона отдал свой голос по месту прописки на избирательном участке, расположенном в гимназии № 104 в Екатеринбурге. Также Куйвашев призвал всех жителей области прийти на выборы и отдать свой голос. «Мы выбираем президента России, мы выбираем вектор развития страны», — отметил глава Свердловской области.



Также Евгений Куйвашев проголосовал за объекты благоустройства, выбор пал на набережную реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева) и сквер у здания Оперного театра.



Фото: znak.com