Явка избирателей в Свердловской области превысила 25 % к полудню

13:37 | 18.03.2018

Как сообщает Избирательная комиссия Свердловской области, на 12 часов 18 марта явка на избирательные участки региона составила 25,96%. Примечательно, что на прошлых выборах президента в 2012 г. к этому времени явка была 17,88 %.



К настоящему времени в Свердловской области проголосовали 861 372 человека. Самая высокая явка сохраняется в отдаленных территориях. В Екатеринбурге на 10 утра средняя явка составила – 5%, на 12.00 – 19,26%. В Нижнем Тагиле на 10.00 явка была 9%, в полдень она составила 25,74%.



Фото: primorye24.ru