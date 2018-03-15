С сегодняшнего дня водителей обязали носить светоотражающую одежду

13:35 | 18.03.2018

С 18 марта в России вступает в силу постановление Правительства РФ, обязывающее водителей иметь при себе одежду со светоотражающими элементами. Это может быть всё, что угодно, куртка, жилет, накидка, условие одно, на этой одежде должны быть светоотражающие элементы.



Надевать такую одежду водители должны будут в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине.



Введено правило по предложению Министерства внутренних дел, в связи с ростом числа случаев наездов на водителей, вышедших по той или иной причине из транспортных средств на обочину, либо на проезжую часть в тёмное время суток.



Штрафы за нарушение данного требования Правил пока не предусмотрены, да и проверять наличие такой одежды в автомобиле пока никто не собирается, но если водителю хочется прожить подольше, он обязательно, без принуждения, исполнит это требование.



Фото: 31tv.ru