К полудню дня голосования на горячую линию облизбиркома обратились более пятидесяти человек

12:40 | 18.03.2018

К полудню дня голосования на «горячую линию» Избирательной комиссии Свердловской области поступил 51 звонок.



По информации облизбиркома, 11 человек уточняли местонахождение избирательных участков и комиссий, 8 спрашивали, как проголосовать без регистрации, 6 граждан хотели оформить заявку на голосование на дому. Также единичные обращения касались режима работы УИК, порядка голосования по месту нахождения, отсутствия избирателей в списках. Информации о нарушениях на участках пока не поступало.



Добавим, что на избирательных участках Свердловской области также проводятся социологические опросы избирателей на выходе. Известно, что опросы пройдут в 68 уральских муниципалитетах, что вдвое больше, чем в единый день голосования 10 сентября 2017 года.



Фото: onlinetambov.ru